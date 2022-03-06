Путін озвучив знущальні умови припинення війни проти України

Російський президент Володимир Путін, який вже став для багатьох людей на планеті уособленням зла, не має наміру змінювати своє ставлення до розв'язаної ним війни в Україні і готовий говорити лише з позиції сили. Про це свідчить розмова Путіна з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Подробиці наводить прес-служба Кремля.

Путін, як і раніше, вважає за краще не називати війну війною, а використовує термін «спецоперація» і «конфлікт». Хазяїн Кремля продовжує наполягати, що його бажання Україні відомі, а поки що «спецоперація» «йде за планом і відповідно до графіку».

«Призупинення „спецоперації“ можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії», — заявив Путін.

Російський президент запевняє, що від діалогу він не відмовляється. Більше того, Путін намагається звинуватити Україну в тому, що нібито це вона затягує переговорний процес, аби ЗСУ могли перегрупуватися та краще використати свої можливості.

Два раунди переговорів української та російської делегацій не принесли жодних конкретних результатів. Путін хоче третього раунду переговорів і щоб українська сторона використовувала «більш конструктивний підхід».

Нагадаємо, раніше Путін зажадав від Києва визнання «республік» на Донбасі, демілітаризації України та проголошення нейтрального статусу.

Телефонна розмова Ердогана та Путіна була організована в тому числі для того, щоб обговорити можливість переговорів президентів Росії та України на турецькій території.

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