Путін — це сучасний Гітлер: британець сказав дружині, що «пішов спостерігати за птахами», а насправді прибув до України боротися з агресором

Новину про формування інтернаціонального легіону було з ентузіазмом сприйнято в країнах-союзниках України. Так, один із ветеранів британської армії потай від сім'ї приїхав воювати на українській стороні. Британець пояснює, що дуже хотів, щоб його бойовий досвід допоміг у боротьбі з путінськими військами. Про це повідомляє Daily Star.

Зі свого рідного Вірралу в Англії ветеран прилетів до Польщі, дістався кордону і потрапив в Україну через піший перехід Медика — Шегіні.

Британець десять років відслужив в армії снайпером та впевнений, що його навички будуть корисні на фронті. «Українцям потрібний досвід, і він у мене є. Я не міг сидіти склавши руки і просто спостерігати за тим, що відбувається. З моїм досвідом я можу допомогти. А якщо я не повернуся, то бути потому… Ми маємо справу з новим скаженим Адольфом Гітлером, і його треба зупинити», — пояснив чоловік свою позицію журналістам.

Дружині про свою авантюру британець вирішив розповісти постфактум — вже після того, як опиниться на українській території. Поки що дружина впевнена, що чоловік поїхав у безлюдні місця поспостерігати за птахами. Двоє дітей британця вже досить дорослі, а тому чоловік упевнений, що вони не заперечуватимуть проти такого рішення.

За словами ветерана, він не єдиний британець, який у ці складні дні готовий не словом, а ділом підтримати Україну. Є й інші офіцери у відставці, які прагнуть допомагати українській армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо про десятки добровольців з Японії, які відгукнулися на заклик України вступити до інтернаціонального легіону та допомогти зупинити путінську армію.

Фото архів British Army/Facebook

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