29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Путін — це сучасний Гітлер: британець сказав дружині, що «пішов спостерігати за птахами», а насправді прибув до України боротися з агресором

15:23 6 березня 2022
британія

Новину про формування інтернаціонального легіону було з ентузіазмом сприйнято в країнах-союзниках України. Так, один із ветеранів британської армії потай від сім'ї приїхав воювати на українській стороні. Британець пояснює, що дуже хотів, щоб його бойовий досвід допоміг у боротьбі з путінськими військами. Про це повідомляє Daily Star.

Зі свого рідного Вірралу в Англії ветеран прилетів до Польщі, дістався кордону і потрапив в Україну через піший перехід Медика — Шегіні.

Британець десять років відслужив в армії снайпером та впевнений, що його навички будуть корисні на фронті. «Українцям потрібний досвід, і він у мене є. Я не міг сидіти склавши руки і просто спостерігати за тим, що відбувається. З моїм досвідом я можу допомогти. А якщо я не повернуся, то бути потому… Ми маємо справу з новим скаженим Адольфом Гітлером, і його треба зупинити», — пояснив чоловік свою позицію журналістам.

Дружині про свою авантюру британець вирішив розповісти постфактум — вже після того, як опиниться на українській території. Поки що дружина впевнена, що чоловік поїхав у безлюдні місця поспостерігати за птахами. Двоє дітей британця вже досить дорослі, а тому чоловік упевнений, що вони не заперечуватимуть проти такого рішення.

За словами ветерана, він не єдиний британець, який у ці складні дні готовий не словом, а ділом підтримати Україну. Є й інші офіцери у відставці, які прагнуть допомагати українській армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо про десятки добровольців з Японії, які відгукнулися на заклик України вступити до інтернаціонального легіону та допомогти зупинити путінську армію.

Фото архів British Army/Facebook

1218

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

У Путіна хочуть Бойка у прем&#39;єри, Зеленський відмовив,&nbsp;— Грозєв

У Путіна хочуть Бойка у прем'єри, Зеленський відмовив, — Грозєв

водоканал

Столиця може залишитися без води: «Київводоканал» звернувся до киян

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.