Японці готові вступати до Інтернаціонального легіону України

Агентство Reuters повідомляє про десятки добровольців з миролюбної Японії, які відгукнулися на заклик президента Володимира Зеленського приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Інформагенція наводить приклад 39-річного офісного службовця Кеїчі Куроги. «Коли я побачив фотографії літніх чоловіків та жінок в Україні, які беруть зброю та йдуть на фронт, я відчув, що маю бути поруч із ними», — передає Reuters слова Кеїчі Куроги.

Президент Зеленський звернувся до співвітчизників на сьомий день з моменту нового вторгнення військ РФ в Україну та розповів про втрати ворога. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що характер подій змінюється.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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