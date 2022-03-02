Безпрецедентний випадок: США схвалили пряме постачання Україні «Стінгерів»

Президент США Джо Байден схвалив пряме постачання зенітних ракет «Стінгер» Україні. Про це повідомила 2 березня газета Army Times. Видання стверджує, що «Стінгери» увійдуть у постачання обсягом 350 мільйонів доларів, що схвалені американським Конгресом та президентом днями.

Досі США ніколи не постачали такі ракети безпосередньо. У роки холодної війни ЦРУ таємно постачало «Стінгери» афганським партизанам, які тоді боролися з радянськими військами. Тож це безпрецедентний випадок.

«Стінгери» дуже ефективні у боротьбі з російськими гелікоптерами, які використовуються для перевезення військ. До цього 500 американських «Стінгерів» зобов'язалася поставити Україні Німеччина. Крім того, ЗСУ отримували такі ракети з країн Балтії, але їм довелося отримати спеціальний дозвіл США для цього.

А ось «закрити небо» над Україною Джо Байден вкотре відмовився. Західні військові експерти пояснюють таке рішення несподіваною для них недостатньою ефективністю російських ВПС. Передбачалося, що Росія протягом двох днів отримає повну перевагу в небі над Україною.

За оцінками аналітичної компанії Jane's, російські ВПС налічують 132 бомбардувальники, у той час як в Україні їх немає зовсім, 832 винищувачі проти 86 в України та 358 транспортних літаків проти 63 у нашої країни.

Однак, попри чисельну перевагу, російські ВПС на цей час не досягли своєї мети у повітрі, і це є однією з причин повільного просування армії агресора на землі, вважають американські експерти. І вони не можуть зрозуміти, чому Росія не залучила всю свою авіацію.

Про це свідчить і французький експерт, колишній полковник Мішель Гойя. «Недостатня ефективність російських ВПС є одним з несподіваних елементів цього збройного конфлікту», — заявив він у Twitter. Попри досвід втручання в Сирії, яке почалося у 2015 році, російські ВПС все ще далекі від «точності, гнучкості та оперативної сумісності, які мають ВПС західних країн», вважає Гойя.

Виявилося, що українські ППО, розгорнуті в Києві та інших містах, перебувають у добрій формі, що ставить російських військових перед складним вибором: проводити атаки з великої висоти, що загрожує великими жертвами серед цивільного населення, або заходити з малої висоти, ризикуючи бути збитими. Схоже, що зараз Москва обрала перше.

Британський експерт з бойової авіації Джастін Бронк (аналітичний центр RUSI), припустив, що Росія має брак високоточних керованих боєприпасів (ВКБ). Він стверджує, що російські авіаудари в Сирії часто завдавалися некерованими ракетами. «Це не тільки вказує на дуже обмежене знайомство більшості екіпажів російських винищувачів з ВКБ, а й підкріплює широко поширену теорію, що російські запаси ВКБ дуже обмежені», — написав Бронк.

Вочевидь, хоч як це парадоксально, успіхи українських ППО та авіації стали причиною того, що Джо Байден, а також європейські союзники США не поспішають «закривати небо» над Україною, про що його наполегливо просить наша країна.

Така нерішучість наших західних партнерів може дуже дорого обійтися Україні. Те, що Росія досі не залучила сотні своїх винищувачів та бомбардувальників, розміщених, до речі, поблизу зон бойових дій, не означає, що вона не зробить це вже найближчим часом, попереджають західні військові експерти.

Раніше повідомлялося, що в Україну вже прибули та заступили на чергування нові Bayraktar. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков. За його словами, буде більше «Стінгерів» та «Джавелінів».

Фото wikimedia.org

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