Американці поспішають на допомогу: 3 тисячі ветеранів бойових дій в Іраку зі США готові воювати за Україну

На захист України готові стати 3 тисячі американських добровольців — переважно вихідці з пострадянських держав (перш за все Грузії й Білорусі). Вони хочуть вступити до міжнародного батальйону, повідомив «Голосу Америки» представник посольства України у США.

Всі вони мають досвід війни в Іраку та інших «гарячих точках».

Одночасно джерело CNN повідомило про наміри Путіна найближчими днями планує відправити в Україну ще близько тисячі найманців, аби посилити інтенсивність наступальних операцій.

Тим часом у всьому світі вимагають від країн НАТО запровадити безполітну зону для російської військової авіації над територією України. Відповідну петицію вже підписав мільйон людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо про десятків добровольців з Японії, які відгукнулися на заклик президента Володимира Зеленського приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

1219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter