В країнах ЄС почали арештовувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Так, влада Німеччини заарештувала у Гамбурзі 156-метрову яхту близького до Путіна мільярдера Алішера Усманова. Про це повідомляє Forbes з посиланням на три джерела у яхтовому бізнесі. Вартість яхти «Ділбар» оцінюється у 600 мільйонів доларів. Вона була на гамбурзькому суднобудівному заводі на ремонті з жовтня минулого року. 2 березня працівники, які займалися ремонтом яхти, не вийшли на роботу через її арешт.

Яхта Усманова найбільша яхта у світі з водотоннажності — майже 16 тисяч тонн. На яхті є, зокрема, найбільший за розміром в історії яхт басейн, два вертольотні майданчики, сауна. Її будували за авторським проектом майже 5 років.

У Франції заарештували яхту Amore Vero, яка, ймовірно, належить Ігорю Сечину, який входить у дуже близьке коло Путіна. Її вартість близько 100 мільйонів доларів. Про арешт яхти повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер. Яхта готувалася до термінового відплиття.



Тим часом українські бізнесмени починають продавати своє дороге майно на відновлення України. Так, компанія DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського розпочинає гуманітарну програму для Харкова.

«Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде — треба працювати, працювати та ще більше працювати», — написав Ярославський у Facebook.



Як повідомляли «ФАКТИ», у середу, 2 березня, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс заявив, що йому запропонували купити футбольний клуб «Челсі» у російського бізнесмена Романа Абрамовича. Абрамович підтвердив продаж й заявив, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть у благодійний фонд для допомоги постраждалим у війні, розв'язаній Росією проти України.

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