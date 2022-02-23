ЄС запровадив санкції проти Росії за визнання «ЛДНР»: хто потрапив під обмеження

У середу, 23 лютого, Європейський союз офіційно ввів санкції проти Росії за визнання терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» та направлення російських військ у зазначені регіони. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради.

До списку санкцій потрапили всі депутати Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати «ЛДНР». Йдеться про 351 депутата.

Також цільові обмежувальні заходи запроваджено щодо ще 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві чи загрозі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Серед них:

члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;

банки та бізнесмени/олігархи, які підтримують фінансово або матеріально російські операції на територіях Донецька та Луганська або отримують від них вигоду;

старші військові офіцери, які грали роль у вторгненні та дестабілізуючих діях;

особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів та заборону надавати кошти перерахованим фізичним та юридичним особам. Крім того, росіянам, які потрапили під санкції, заборонено подорожувати в ЄС і в'їжджати з метою транзиту.

Також ЄС запровадив заборону на імпорт товарів з територій «ЛНР» та «ДНР», обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з певними секторами економіки, заборону на надання туристичних послуг, а також заборону експорту певних товарів та технологій.

Ще одне обмеження — секторальна заборона фінансування Росії, її уряду та Центрального банку. Йдеться про обмеження доступу Росії до ринків капіталу та фінансових послуг ЄС.

«ЄС закликає Росію скасувати визнання непідконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей, виконати свої зобов'язання, дотримуватися міжнародного права та повернутися до дискусій у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі. ЄС також закликає інші держави не слідувати незаконному рішенню Росії визнати цю проголошену незалежно. готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції у разі потреби та підтверджує свою тверду підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, рішення про санкції щодо депутатів Держдуми ухвалили і депутати Верховної Ради України, а ті, хто це рішення не підтримав, зазнали тролінгу.

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