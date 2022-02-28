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Світ

«Ні війні»: у всьому світі проходять масові акції на підтримку України

10:52 28 лютого 2022
Акція у Берліні

У всьому світі відбуваються масові антивоєнні акції на підтримку України. Люди вийшли на вулиці Лондона, Едтнбурга, Мюнхена, Берліна, Женеви, Токіо, Брюсселя, Турина, Парижа, Вашингтона, Нью-Йорка, Тель-Авіва, Мадрида, Стамбула та десятків інших міст.

Багато хто тримав українські прапори та транспаранти з написами: «Ні війні!», «Зупиніть Путіна!», «Руки геть від України», «Ганьба Росії!», «Ми з Україною!», «Путін — убивця!».

One of the biggest #London protests since #Russia has attacked #Ukraine held in Whitehall today. pic.twitter.com/8ImIBCNpUG

Так, у Лондоні біля російського посольства та біля резиденції британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт зібралися тисячі протестувальників. На стіні російського посольства залишили малюнки та написи крейдою. Як повідомляє Бі-бі-сі, дехто кидав у нього яйцями.

Варшава

  

В Ізраїлі деякі маніфестанти демонстративно спалювали свої російські паспорти.

У Берліні в акції за даними поліції взяли участь понад 120 тисяч людей. А за даними організаторів акції, які спочатку очікували приблизно 20 000 учасників, вона зібрала навіть півмільйона людей. Як повідомляє DW, у Німеччині демонстрації протесту вже давно не збирали таку величезну кількість людей – вона стала однією з найбільших у новітній історії Німеччини. На протестах можна було побачити символіку у кольорах українського прапора, демонстранти запускали у небо жовті та сині повітряні кулі.

 

Раніше «ФАКТИ» писали — Рада безпеки ООН проголосувала за скликання надзвичайної спецсесії Генасамблеї через вторгнення військ Путіна в Україну.

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