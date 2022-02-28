Рада безпеки ООН проголосувала за скликання надзвичайної спецсесії Генасамблеї через вторгнення військ Путіна в Україну

Рада Безпеки ООН проголосувала за проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї на підставі резолюції «Єдність заради миру» для засудження агресії Росії проти України.

Резолюцію підтримали 11 країн з 15. Китай, ОАЕ та Індія — утрималися. Проти проголосувала лише Росія, йдеться на офіційному сайті організації.



Таким чином, члени Ради безпеки ООН ухвалили резолюцію Генасамблеї 377, яка передбачає передачу Генасамблеї ООН питань, які не можуть розглянути у Раді безпеки «через розбіжності постійних членів».

Для застосування такої резолюції необхідно дев'ять голосів з 15. Крім того, до такої процедури не застосовується право вето.

Засідання Генасамблеї має розпочатися у понеділок, 28 лютого, о 10:00 за східноамериканським часом — о 17:00 за Києвом.



Резолюція «Єдність в ім'я миру» була прийнята у 1950 році, щоб обійти вето Радянського Союзу щодо заходів захисту Кореї. У документі йдеться про те, що у випадках, коли через позицію якогось з постійних членів Рада Безпеки виявляється нездатною захистити мир, цей обов'язок на себе має взяти Генеральна Асамблея.

До цього часу було скликано десять надзвичайних спеціальних сесій. Перша відбулася у зв'язку з війною, що почалася в 1956 році, між Ізраїлем і Єгиптом та нападом Великобританії і Франції на район Суецького каналу. Десята надзвичайна спеціальна сесія, на якій розглядалися питання щодо окупації Ізраїлем палестинської території, почалася у 1997 році й досі не закінчилася (її робота була припинена і може бути відновлена будь-коли на прохання держав-членів).

Проєкт резолюції підготували низка країн. Він засуджує агресію Росії проти України, вимагає виведення сил РФ з України та скасування визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР». У ньому підтверджується відданість Радбезу ООН суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України у межах визнаних міжнародною спільнотою кордонів.

Після російського вторгнення у телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерришем президент України Володимир Зеленський порушив питання про позбавлення Росії права голосу у Раді безпеки ООН.

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