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Росію відключать від SWIFT протягом кількох днів, — заява

7:51 27 лютого 2022
Росію відключать від SWIFT протягом кількох днів,&nbsp;— заява

Представництво системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT заявило, що готується запровадити обмеження проти російських банків найближчими днями. Заяву представництва поширило агентство Reuters.

У ній сказано, що система взаємодіє з європейською владою, аби уточнити, яких саме інституцій торкнуться санкції, і «готується запровадити нові обмеження відповідно до юридичних інструкцій».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про початок технічної підготовки рішення про відключення Росії від SWIFT західними країнами.

Довідково: до системи SWIFT під'єднані близько 11 тис банків з понад 200 країн світу. Виключення однієї країни зі SWIFT означає її повну ізоляцію від решти фінансового світу.

Таким чином, відключення Росії від SWIFT вдарить по Росії потужно — причому не лише по економіці, але й по простих громадянах. Так, громадяни країни-агресора втратять можливість здійснювати міжнародні розрахунки, грошові перекази з Росії або в Росію. Також буде втрачено можливість розрахунку картами Visa та MasterCard. За словами інвестиційного банкіра Dragon Capital Сергія Фурси, якщо відключення станеться 27 лютого, з понеділка, 28 лютого, всі ці міжнародні платіжні системи в Росії перестануть працювати. І хоча у росіян є альтернативна платіжна система — «Мир», але картки цієї системи є далеко не в кожного громадянина, заявив Фурса у коментарі Економічній правді.

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