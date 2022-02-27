«Я підтримала армію України переказом у 10 000 доларів і закликаю вас зробити те саме!», — Лія Ахеджакова

Відома радянська та російська актриса Лія Ахеджакова, яка раніше підписала звернення Конгресу інтелігенції до паліїв війни, переказала українській армії 10 тисяч доларів особистих заощаджень. Про це вона повідомила у Instagram .

«Я це зробила, тому що не хочу бачити українські міста зруйнованими, а людей побитими та спустошеними. І впевнена — ці кошти підуть у правильне русло», — написала вона, додавши також, що у неї все стискається в грудях від усвідомлення, що зараз в Україні вмирають як російські, так і українські хлопці.

«Я щиро хочу, щоби все це закінчилося. Все обов'язково буде добре», — висловила актриса впевненість.

«Лія, ви совість свого народу», «Дякую за вашу мудрість і доброту», «Ви не тільки дуже талановита, а й дуже смілива», — відреагували вдячні українці у коментарях до посту.

Нагадаємо, зупинити війну проти України закликав і знаменитий російський гуморист Семен Слєпаков, який присоромив Путіна Жванецьким, Висоцьким та Мироновим.

Фото kino-teatr.ru

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