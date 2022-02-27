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«Я підтримала армію України переказом у 10 000 доларів і закликаю вас зробити те саме!», — Лія Ахеджакова

8:54 27 лютого 2022
Лія Ахеджакова

Відома радянська та російська актриса Лія Ахеджакова, яка раніше підписала звернення Конгресу інтелігенції до паліїв війни, переказала українській армії 10 тисяч доларів особистих заощаджень. Про це вона повідомила у Instagram .

«Я це зробила, тому що не хочу бачити українські міста зруйнованими, а людей побитими та спустошеними. І впевнена — ці кошти підуть у правильне русло», — написала вона, додавши також, що у неї все стискається в грудях від усвідомлення, що зараз в Україні вмирають як російські, так і українські хлопці.

«Я щиро хочу, щоби все це закінчилося. Все обов'язково буде добре», — висловила актриса впевненість.

«Лія, ви совість свого народу», «Дякую за вашу мудрість і доброту», «Ви не тільки дуже талановита, а й дуже смілива», — відреагували вдячні українці у коментарях до посту.

Нагадаємо, зупинити війну проти України закликав і знаменитий російський гуморист Семен Слєпаков, який присоромив Путіна Жванецьким, Висоцьким та Мироновим.

Фото kino-teatr.ru

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