«Ви будете прокляті!»: Конгрес інтелігенції РФ опублікував відкритий лист до паліїв війни

Конгрес інтелігенції РФ опублікував відкритий колективний лист «Ви будете прокляті!», адресований «паліям війни», в якому йдеться про історичну відповідальність влади РФ за розпалювання «великої війни з Україною». Лист опубліковано на сайті радіостанції «Эхо Москвы».

«Незважаючи на страшну ціну, яку, безперечно, заплатять за цю війну і Україна, і Росія, керівництво РФ продовжує свою згубну політику, як мінімум не скорочуючи, а як максимум — нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною», — йдеться у посланні.

При цьому вказується, що «офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що для початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабриковано привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням до Польщі 1939 року».

«У цьому випадку Україна так чи інакше буде звинувачена в агресії, а дії Росії будуть представлені як вимушена відповідь на цю агресію в ім'я захисту своєї країни та мирних громадян», — заявляють підписанти.

При цьому вони переконані, що обдурити історію не вдасться, і якщо спалахне велика війна, то її палії «будуть названі поіменно».

«Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь. Тих, хто виступає проти війни, не зможуть розділити ні ідеологічні розбіжності, ні поліцейські кийки», — резюмують автори звернення.

Нині під листом стоять понад 2 тисячі підписів, а серед підписантів — актриси Лія Ахеджакова та Наталія Фатєєва, режисери Гаррі Бардін та Андрій Смирнов, музикант Андрій Макаревич, письменник Дмитро Биков, поети Вероніка Доліна, Олексій Цвєтков та інші, а також правозахисники Валерій Борщов, Світлана Ганнушкіна, політики Лев Шлосберг, Борис Вишневський, Андрій Нечаєв, аналітики Леонід Гозман, Андрій Піонтковський, соціолог Лев Гудков, історик Борис Соколов та ін.

Нагадаємо, громадяни багатьох країн світу засудили агресію РФ в Україні та рішення Путіна визнати «незалежність» маріонеткових «ЛДНР».

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