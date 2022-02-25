Принц Гаррі та Меган Маркл про російську агресію: «Ми підтримуємо народ України»

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опублікували заяву на сайті свого фонду Archewell, засудивши вторгнення Росії до України.

«Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські, та всі ми в Archewell підтримуємо народ України, виступаючи проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права. І закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме», — йдеться у заяві.

Колишня американська актриса Маркл зараз прагне зробити у США політичну кар'єру. Тепер, коли вони з чоловіком перестали офіційно представляти королівську сім'ю, в якій не заведено робити заяви на тему політики, вони можуть дозволити публічно висловлювати свою думку.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл та принца Гаррі засікли на подвійному побаченні — з принцесою Євгенією та її чоловіком.

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