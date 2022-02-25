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Принц Гаррі та Меган Маркл про російську агресію: «Ми підтримуємо народ України»

14:11 25 лютого 2022
Меган Маркл та принц Гаррі

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опублікували заяву на сайті свого фонду Archewell, засудивши вторгнення Росії до України.

«Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські, та всі ми в Archewell підтримуємо народ України, виступаючи проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права. І закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме», — йдеться у заяві.

Колишня американська актриса Маркл зараз прагне зробити у США політичну кар'єру. Тепер, коли вони з чоловіком перестали офіційно представляти королівську сім'ю, в якій не заведено робити заяви на тему політики, вони можуть дозволити публічно висловлювати свою думку.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл та принца Гаррі засікли на подвійному побаченні — з принцесою Євгенією та її чоловіком.

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