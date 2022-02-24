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Світ

США вводять потужні санкції та експортні обмеження проти Росії

21:25 24 лютого 2022
Байден

Президент США Джо Байден виступив із заявою щодо України та ввів нові санкції проти Росії.

У пакет входять:

- обмеження можливості Росії вести бізнес у жорсткій валюті: доларах, фунтах і йенах;
- санкції запроваджуються проти чотирьох найбільших банків Росії, які володіють активами на трильйон доларів, зокрема ВТБ (активи 250 млрд доларів);
- США та лідери G7 мають намір обмежити імпорт Росією високотехнологічної продукції на 50%.

«Ми вводимо санкції проти російських банків та відключимо великі банки від американської фінансової системи — зокрема ВТБ», — сказав Байден.

За словами американського президента, це створить великі витрати для російської економіки з часом.

«Ми навмисно структурували їх таким чином, щоб вони вплинули на Росію і мінімально позначилися на США та союзниках», — заявив Байден.

«Наші дії та наших союзників майже на половину зменшать здатність експортувати Росії високотехнологічний експорт. Це обмежить можливості створювати космічні та інші розробки та обмежить довгострокові стратегічні амбіції», — наголосив Байден.

При цьому Байден знову сказав, що війська США не братимуть участі у конфлікті в Україні.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також заявив про запровадження нових санкцій проти Росії.

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