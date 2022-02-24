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Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії

19:53 24 лютого 2022
Джонсон

Великобританія запроваджує нові санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон заморозить активи другого за величиною російського банку — ВТБ, пише The Guardian.

Російські банки буде відключено від британської фінансової системи.

Російським державним та приватним компаніям заборонять заробляти гроші у Великій Британії.

Також санкції буде накладено і на компанію «Аерофлот». Лондон також обмежить кількість коштів, які росіяни можуть тримати на рахунках у британських банках.

Великобританія запровадить жорсткий експортний контроль та заборонить експорт до Росії товарів подвійного призначення.

Крім того, російському олігарху Роману Абрамовичу заборонили в'їзд у Велику Британію.

Нагадаємо, в ЄС заявили про готовність прийняти біженців із України

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