Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії
Великобританія запроваджує нові санкції проти Росії.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон заморозить активи другого за величиною російського банку — ВТБ, пише The Guardian.
Російські банки буде відключено від британської фінансової системи.
Російським державним та приватним компаніям заборонять заробляти гроші у Великій Британії.
Також санкції буде накладено і на компанію «Аерофлот». Лондон також обмежить кількість коштів, які росіяни можуть тримати на рахунках у британських банках.
Великобританія запровадить жорсткий експортний контроль та заборонить експорт до Росії товарів подвійного призначення.
Крім того, російському олігарху Роману Абрамовичу заборонили в'їзд у Велику Британію.
Нагадаємо, в ЄС заявили про готовність прийняти біженців із України824
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter