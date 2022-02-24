У ЄС заявили про готовність прийняти біженців із України

Європейський союз розробив плани щодо приймання біженців з України у прикордонних з Україною країнах.

«У ЄС готові прийняти біженців з України через військові дії Російської Федерації. Наша єдність — наша сила. Наш спільний обов'язок — протистояти найгіршому акту агресії на європейській землі за останні десятиліття», — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Ми сподіваємося, що буде якнайменше біженців, але ми повністю до них готові», — зазначила вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Європейські «друзі Путіна» виступили із засудженням російської агресії.

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