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Світ

У ЄС заявили про готовність прийняти біженців із України

16:23 24 лютого 2022
Урсула фон дер Ляйєн

Європейський союз розробив плани щодо приймання біженців з України у прикордонних з Україною країнах.

«У ЄС готові прийняти біженців з України через військові дії Російської Федерації. Наша єдність — наша сила. Наш спільний обов'язок — протистояти найгіршому акту агресії на європейській землі за останні десятиліття», — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Ми сподіваємося, що буде якнайменше біженців, але ми повністю до них готові», — зазначила вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Європейські «друзі Путіна» виступили із засудженням російської агресії.

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