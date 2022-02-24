Європейські «друзі Путіна» виступили із засудженням російської агресії

Європейські «друзі Путіна», лідери правопопулістських партій, виступили із засудженням російської агресії. Так, лідер французьких правих, голова партії «Національний фронт» Марін Ле Пен закликала Росію негайно припинити військові дії.

«Військову операцію проти України не можна виправдати жодними причинами. Вона руйнує мир у Європі та має бути однозначно засуджена», — йдеться у її заяві.

«Напад Росії на Україну не має виправдань. Росія має негайно припинити бойові дії та вивести війська з України», — засудили дії РФ лідери фракції партії «Альтернатива для Німеччини» у німецькому бундестазі Аліс Вайдель та Тіно Крупалла.

««Ліга» беззастережно засуджує військову агресію Росії щодо України: цьому немає виправдання, і всі повинні докласти всіх зусиль, щоб негайно зупинити насильство «, — заявила італійська партія «Ліга» Маттео Сальвіні.

Раніше колишній канцлер Австрії Крістіан Керн залишив Наглядову раду ВАТ «Російські державні залізниці» через агресію Росії проти України. Він повідомив про своє рішення, оскільки компанія стала частиною військової логістики. «Мої думки з жертвами цієї безглуздої агресії», — заявив Керн.

А колишній прем'єр-міністр Фінляндії Еско Ахо вийшов зі складу наглядової ради Ощадбанку.

«ФАКТИ» писали — Мілош Земан про Росію: «Божевільні мають бути ізольовані».

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