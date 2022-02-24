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Мілош Земан про Росію: «Божевільні мають бути ізольовані»

12:47 24 лютого 2022
Мілош Земан

Президент Чехії Мілош Земан жорстко висловився про дії Росії. «Шановні співгромадяни, сьогодні вранці Російська Федерація напала на Україну. Це акт неспровокованої агресії, який слід засуджувати. І не лише на словах, а й на ділі», — сказав він.

Земан підкреслив, що йому подобається російська культура, що він поважає перемогу СРСР у Другій світовій війні. «Але це не означає, що я погоджуся на вторгнення іноземної армії на територію суверенної держави без оголошення війни. Цим актом Росія вчиняє злочин проти світу», — сказав Земан.

«Кілька днів тому я сказав, що росіяни не божевільні, і що вони не нападуть на Україну, але визнаю, що був неправий. Нераціональне рішення керівництва Російської Федерації завдасть значної шкоди самій російській державі… Божевільних треба ізолювати… Протистояти їм не лише словами, а й конкретними заходами», — наводить слова глави держави видання Seznam Zpravy .

Він закликав вдатися до найжорсткіших санкцій та відключити Росію від платіжної системи SWIFT.

Земан вірить, що ситуація вирішиться «не боягузливим компромісом, а рішучою реакцією на агресора». І висловив повну підтримку Україні та її народу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Олаф Шольц про напад РФ на Україну: «Жахливий день для України та похмурий день для Європи».

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