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Литва запровадила режим надзвичайного стану через ситуацію в Україні

12:00 24 лютого 2022
Гітанас Науседа

У Литві запроваджено режим надзвичайного стану через ситуацію в Україні. Про це оголосив президент країни Ґітанас Науседа, підписавши відповідний декрет.

Сейм має затвердити це рішення на позачерговій сесії. «Ми говоримо про зовнішню безпеку Литви і зобов'язані зробити все, щоб вона була гарантована без жодних сумнівів», — сказав глава держави, виступ якого транслювався на LRT (Литовському радіо та телебаченні).

Науседа назвав дії Росії «неспровокованою військовою агресією, яка загрожує мільйонам безневинних життів та підриває основи міжнародного порядку», а також «злочинними діями проти України».

Литовський президент закликав ЄС запровадити санкції не лише проти Росії, а й проти Білорусі, де розташувалися російські війська.

«Ми в Литві дуже добре знаємо, що Україна бореться не лише за Україну, а й за нас у регіоні, за Європу та за всіх у демократичному світі. Ми зобов'язані не лише покарати Росію за її дії, а й допомогти Україні у всьому та всіма доступними засобами», — написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

«Попри те, що пан Путін говорить у своєму заздалегідь записаному посланні про якусь спецоперацію на Донбасі, насправді відбувається повномасштабне військове вторгнення», — заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Раніше «ФАКТИ» писали — Євросоюз закликав Росію негайно припинити війну в Україні.

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