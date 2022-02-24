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Євросоюз закликав Росію негайно припинити війну в Україні

8:53 24 лютого 2022
Прапор ЄС

Євросоюз закликав Росію негайно припинити війну в Україні.

«Ми рішуче засуджуємо необґрунтований напад Росії на Україну. У ці темні часи наші думки з Україною та безневинними жінками, чоловіками та дітьми, які стикаються з цим неспровокованим нападом та страхом за своє життя», — написала Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у Twitter.

Прем'єр-міністр Латвії Каріньш Криш'яніс зі свого боку заявив, що Путін зобов'язаний негайно припинити «військову агресію проти суверенітету України, її народу та демократії».

Раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу обговорять нові санкції проти Росії після початку військових дій РФ, які матимуть «важкі наслідки» для Москви.

«ФАКТИ» писали — «В ім'я людства, поверніть свої війська в Росію» — Генсек ООН звернувся до Путіна.

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