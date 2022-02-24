«В ім'я людства, поверніть свої війська до Росії» — Генсек ООН звернувся до Путіна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками через напад на Україну. Як повідомляє Reuters, він закликав до негайного припинення конфлікту, який загрожує катастрофічними наслідками для всього світу.

«Президент Путін, в ім'я людства, поверніть свої війська до Росії. Цей конфлікт має припинитися зараз», — заявив Гуттеріш.

Раніше він також закликав президента Росії дати світові шанс і зупинити вторгнення в Україну.

Як писали «ФАКТИ», глава НАТО засудив «безрозсудний та неспровокований напад» Росії на Україну.

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