29.31 / 30.13 33.18 / 34.12
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«В ім'я людства, поверніть свої війська до Росії» — Генсек ООН звернувся до Путіна

8:24 24 лютого 2022
Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками через напад на Україну. Як повідомляє Reuters, він закликав до негайного припинення конфлікту, який загрожує катастрофічними наслідками для всього світу.

«Президент Путін, в ім'я людства, поверніть свої війська до Росії. Цей конфлікт має припинитися зараз», — заявив Гуттеріш.

Раніше він також закликав президента Росії дати світові шанс і зупинити вторгнення в Україну.

Як писали «ФАКТИ», глава НАТО засудив «безрозсудний та неспровокований напад» Росії на Україну.

491

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Одесі та Маріуполі висаджується російський десант, – ЗМІ

В Одесі та Маріуполі висаджується російський десант, — ЗМІ

Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: серед поранених&nbsp;— дитина

Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: серед поранених — дитина

Антоніу Гутерріш

«В ім'я людства, поверніть свої війська до Росії» — Генсек ООН звернувся до Путіна

Гаррі Галкін

«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.