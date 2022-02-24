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Байден пообіцяв змусити Росію відповісти за напад на Україну

7:31 24 лютого 2022
Джо Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв змусити Росію відповісти за напад на Україну. Як повідомляє CNN, американський лідер заявив, що США та їхні союзники виступлять «єдиним і рішучим чином».

«Сьогодні ввечері весь світ молиться за народ України, який страждає від неспровокованого і невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних людських жертв та людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за смерть та руйнування, які принесе ця атака», — сказав він.

Він наголосив, що стежить за ситуацією та пообіцяв провести зустріч із представниками країн «Великої сімки».

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