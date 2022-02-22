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«Мінських угод більше не існує»: Путін висловився про «кордони Л/ДНР» та російську армію на Донбасі

19:15 22 лютого 2022
Путін

Мінських угод більше не існує, а «республіки» на Донбасі Росія має намір визнавати в межах усієї території Донецької та Луганської областей України. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на брифінгу в Москві.

Російський лідер заявив, що більше не вважає чинними Мінські домовленості: «Мінських угод більше не існує». Путін вважає, що угоди «були вбиті» ще задовго до 21 лютого 2022 року та російського документа про визнання «Л/ДНР».

Хазяїну Кремля було поставлене те саме питання, що й напередодні його прессекретареві Дмитру Пєскову: у яких межах Росія збирається визнавати «республіки». Путін, на відміну від Пєскова, висловився однозначно: Росія бачить «новоутворення» такими, як записано в їхніх «конституціях», тобто такими, що повністю охоплюють території Донецької та Луганської областей під час їхнього перебування у складі України.

Говорячи про документ про військове співробітництво з «ДНР» і ЛНР" та про використання російської армії за межами РФ, Путін висловлювався дуже обережно: «Я не сказав, що війська підуть на Донбас… Але в разі потреби виконуватимемо взяті зобов'язання».

Нагадаємо, 22 лютого Путін підписав закони про ратифікацію договору про дружбу та про військове співробітництво з «ДНР» та «ЛНР» та заручився згодою Ради федерації на використання російської армії за межами РФ.

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