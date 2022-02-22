Радфед дозволив Путіну використання армії Росії за кордоном: що відомо

Після визнання «ДНР» та «ЛНР» російський президент Володимир Путін отримав формальні підстави, щоб використати російські війська за межами Росії. Як повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, звернення Путіна було внесене до Ради Федерації РФ, та оперативно розглянула документ та дала згоду. Офіційно Збройні Сили РФ назвуть «миротворчою» місією.

Увечері 22 лютого Путін також підписав закони про ратифікацію договору про дружбу з «ДНР» та «ЛНР». У законі, крім іншого, передбачене військове співробітництво.

На засіданні Ради Федерації було оголошено, що Росія має взяти «під захист» жителів Донбасу, бо «ситуація є дуже складною і має тенденцію до загострення».

Нагадаємо, раніше РФ запропонувала, щоби на Донбасі з'явилися «миротворці» з Росії, формально відправлені Організацією договору про колективну безпеку.

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