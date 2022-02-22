Дві жінки випадково з'ясували, що їх переплутали при народженні 57 років тому, і подали до суду на пологовий будинок

Дві 57-річні американки випадково з'ясували, що їх переплутали при народженні, і вони виросли не в своїх біологічних сім'ях. Як повідомляє видання The New York Post, Тіна Еніс і Джилл Лопес народилися в один день, 18 травня 1964 року, в одній із лікарень міста Дункан у штаті Оклахома. Весь цей час вони не підозрювали, що фактично стали названими дітьми. Хоча Тіну завжди дивувала відсутність зовнішньої подібності з батьками.

Енніс з'ясувала правду після того, як вона та її 26-річна дочка скористалися послугами генеалогічної компанії та провели тести ДНК, розшукуючи родичів. Тіна була шокована, коли зрозуміла, що люди, яких вона звикла вважати рідними, насправді не є її кровними родичами. Зрештою, жінці вдалося відстежити свою «сестру по нещастю» Джилл Лопес. Тіна переконала її також зробити ДНК-тест. З'ясувалося, що Кетрін Джонс, яка виростила Тіну, насправді є біологічною матір'ю Лопес. Мати та дочка возз'єдналися, заявивши, що зазнали радості навпіл з гіркотою.

Біологічні батьки самої Енніс, як виявилося, вже померли, навіть не дізнавшись, що все життя виховували чужу дитину.

Тіна зізналася, що заздрить Джилл. «Вона була з моїми справжніми батьками, а тепер буде з батьками, які виростили мене. Спочатку я не знала, що мені про це думати, але чим більше я думаю, тим сумніше мені стає», — сказала вона.

Тепер троє жінок, Тіна, Джилл і Кетрін, подали до суду на пологовий будинок, звинувачуючи його співробітників у недбалості та заподіянні стресу.

Лікарня відкидає звинувачення на тій підставі, що того медичного закладу, що був у 1964 році, вже не існує. У 1975 році його об'єднали з іншими місцевими лікарнями.

Раніше «ФАКТИ» писали — Американка, яка ніколи не була вагітна, зустрілася зі своїм біологічним сином.

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