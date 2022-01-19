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Світ

Американка, яка ніколи не була вагітною, зустрілася зі своїм біологічним сином

8:35 19 січня 2022
Крістін з біологічним сином

Жителька американського міста Індіанаполіс Крістін Шунвелд несподівано знайшла свого біологічного сина, хоча жодного разу в житті не завагітніла. Жінка, яка розшукувала свого біологічного батька, скористалася послугами компанії 23andMe, яка робить тести ДНК, які дозволяють клієнту з'ясувати своє походження та знайти родичів. Шунвелд була вражена, коли побачила, що результат тесту вказав на те, що вона має сина, про існування якого вона не знала. Спершу американка подумала, що це якась помилка. Проте, побачивши фотографію хлопця, 52-річна жінка одразу помітила їхню схожість.

Як повідомляє видання People, у 1994 році Крістін стала донором яйцеклітин. Одна з них була використана для процедури ЕКЗ, за допомогою якої був зачатий хлопчик. Коли Паркеру Еріксону, який проживає в Каліфорнії, виповнилося 14 років, батьки (жінку, яка виростила Паркера, до речі, також звати Крістін) розповіли йому про його появу на світ. Через роки хлопець вирішив знайти свою біологічну матір. І також звернувся до 23andMe. Мати та 26-річний син почали обмінюватись повідомленнями, а потім зустрілися особисто.

У Крістін є названий син Нік, який страждає на синдром Дауна. Жінка, яка присвятила своє життя роботі з людьми з особливими потребами, познайомилася з цим хлопчиком, коли йому було дев'ять років. За кілька років рідна мати Ніка померла від раку. Шунвелд продовжувала опікуватися дитиною. За цей час вона зблизилася з його батьком, вийшла за нього заміж та офіційно всиновила Ніка.

Крістін з чоловіком та прийомним сином Ніком

Раніше «ФАКТИ» писали — Жінка подала до суду на донора сперми, який збрехав про свою національність, і віддала дитину на усиновлення.

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