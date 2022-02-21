Загострення на Донбасі: в Росії падають акції великих компаній та обвалився рубль

На тлі загострення на Донбасі, посилення обстрілів, рішення «влади» невизнаних «республік» розпочати мобілізацію, посилилося падіння російських акцій. Падіння розпочалося кілька днів тому.

Індекс Московської біржі у понеділок, 21 лютого, на 14:40 обвалився на 8,3%, індекс РТС — на 9,29% - до 1262 пункту, передає «Дождь».

Значно впали акції російських компаній.

Акції «Інтер РАТ» падали на 15,7%, «Аерофлоту» — на 10,23%, «Сбербанку» — на 9,38%, «Газпрому» — на 8,16%, «Яндекса» — на 8,4%.

Падіння також продемонстрували акції «Алроси», «Роснафти», «Сургутнафтогазу», ВТБ, «Русала», «Лукойлу», АФК «Система», «Новатека», «Магніта», «РусГідро», «Норнікеля», «Сєвєрсталі» та інших компаній.

Лідери падіння на російській біржі

За даними біржі, курс євро піднявся до 89 рублів, долар став коштувати понад 78 рублів.

Військовий конфлікт з Україною може привести Росію до економічної кризи. Такий прогноз зробив російський фахівець з інвестицій. Він вважає, що у разі продовження ескалації рубль впаде до 85 рублів за долар, передає «Інтерфакс».

Нагадаємо, в Росії оцінили можливі сценарії та економічні наслідки вторгнення в Україну. Експерти визнають, що санкції Заходу позначаться на російській економіці та добробуті росіян. Обвал цін на боргові папери уряду РФ може становити 15−20%. Ціни злетять, інфляція стане двозначною. Біржові торги через обвал ринків можуть зупинити або біржа взагалі може не відкритися.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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