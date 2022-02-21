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«Він не забув, що це наші гроші?»: Макаревич розкритикував Путіна за військові навчання РФ та біженців

12:47 21 лютого 2022
«Він не забув, що це наші гроші?»: Макаревич розкритикував Путіна за військові навчання РФ та біженців

Російський музикант Андрій Макаревич, який обурився тим, що Росію посварили з усім цивілізованим світом і поставили на межу війни, звернувся до президента Володимира Путіна з риторичним питанням, чи не забув він, хто справді розпоряджається грошима росіян.

«Наш президент останніми днями красиво розподіляє мільярди — на навчання, на біженців… Він не забув, що це наші гроші?», — написав Макаревич на Facebook .

Провокаційний пост викликав бурю емоцій у мережі. Суть дискусій зрештою звелася до того, що «диктатори» завжди розподіляли гроші росіян на свої потреби, і Путін не став винятком.

А хтось пригадав Макаревичу, як одного разу він «з Путіним» ходив на концерт Пола Маккартні, на що фронтмен «Машини часу» заявив, що ходив на концерт із сином, а Путіна до них просто… підсадили.

Нагадаємо, Андрій Макаревич підписав петицію владі Росії про недопущення військових дій проти України, складену російським правозахисником Львом Пономарьовим. Петицію також підписали актриса Лія Ахеджакова, письменники Віктор Шендерович та Дмитро Биков, а також багато інших відомих росіян.

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