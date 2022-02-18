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«Нас поставили на межу війни»: Андрій Макаревич обурився діями влади РФ

11:55 18 лютого 2022
Андрій Макаревич

Російський музикант Андрій Макаревич, який, можливо, стане батьком вчетверте, обурився тим, що Росію посварили з усім цивілізованим світом і поставили на межу війни, поставивши запитання: «Як ми все це терпимо?»

На своїй сторінці в соціальних мережах він опублікував короткий пост, зазначивши, що від імені росіян «цьому світові хамлять», а самим росіянам «брешуть та водять за ніс». Щоправда, конкретних імен Макаревич не називає.

«Від законів не залишилося навіть видимості. Навіщо? Людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб двічі не вставати, кожен, хто заїкнувся про вільні вибори — вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно — нормально, терпимо. Подобається?» — пише Макаревич і додає: «Ой, я знаю, що мені зараз прилетить: а сам? Не подобається — валіза — вокзал — Ізраїль! І сам терплю…»

Нагадаємо, що раніше Макаревич разом з Лією Ахеджаковою, Дмитром Биковим, Віктором Шендеровичем та іншими відомими людьми підписував петицію владі Росії про недопущення військових дій проти України, складену російським правозахисником Львом Пономарьовим.

Фото Андрія Макаревича із соціальних мереж

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