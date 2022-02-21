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Путін сьогодні збере позачергове засідання Ради безпеки: що відомо

11:47 21 лютого 2022
Володимир Путін

У президента Росії Володимира Путіна анонсували проведення у понеділок, 21 лютого, засідання Ради безпеки. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, тема засідання поки не розкривається, проте він зазначив, що засідання є нерегулярним, а останнє подібне засідання відбулося лише 18 лютого. Про це повідомляє Коммерсант .

Водночас Путін має намір провести кілька міжнародних телефонних переговорів, у т.ч. з президентом Франції Еммануелем Макроном — о першій годині ночі.

На вівторок, 22 лютого, свої пленарні засідання призначили Рада Федерації і Держдума, які дуже рідко засідають в один день. За словами речника Думи В'ячеслава Володіна, головним питанням порядку денного є «ситуація на сході України».

Тим часом у Кремлі не виключили можливість «контактів Путіна та Байдена», які «при необхідності можуть бути узгоджені оперативно».

Нагадаємо, президент США зумовив зустріч із президентом РФ відмовою останнього від наміру здійснити збройне вторгнення в Україну.

Зазначимо, що у ці хвилини у президента України також відбувається нарада з безпеки .

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