28.32 / 28.66 32.09 / 32.57
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Австралія вперше за два роки відкрила свої кордони для іноземців

10:50 21 лютого 2022
Прапор Австралії

Австралія відкрила свої кордони для іноземних мандрівників вперше за майже два роки. В'їзд дозволено тим, хто пройшов повну вакцинацію від коронавірусу та має чинні візи. Як повідомляє Reuters, багато австралійців отримали можливість вперше з початку пандемії побачитися зі своїми родичами.

Першим у Сіднеї вранці 21 лютого прибув літак австралійської авіакомпанії Qantas із Лос-Анджелеса.
Глава міністерства торгівлі, туризму та інвестицій Австралії Ден Теан висловив надію на те, що кількість туристів, що прибувають сюди, швидко зросте.

Закрити кордони для іноземців, які не мають в Австралії посвідки на проживання, влада вирішила рішення у березні 2020 року через пандемію ковіду.

За даними Торгово-промислової палати Австралії, за час дії жорстких обмежень на поїздки кожен місяць коштував бізнесу приблизно 3,6 мільярда австралійських доларів (2,6 мільярда американських доларів).

Раніше «ФАКТИ» писали — В'єтнам незабаром відкриє кордони для туристів: хто з українців має шанс потрапити до країни.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області: у РНБО відреагували

Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області: у РНБО відреагували

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

рецепт

Легкий у приготуванні та «непомітний» для фігури: рецепт салату, який можна їсти навіть на ніч

Путін

Стане початком кінця ери Путіна: у Швеції прокоментували можливе вторгнення РФ в Україну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.