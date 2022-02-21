Австралія вперше за два роки відкрила свої кордони для іноземців

Австралія відкрила свої кордони для іноземних мандрівників вперше за майже два роки. В'їзд дозволено тим, хто пройшов повну вакцинацію від коронавірусу та має чинні візи. Як повідомляє Reuters, багато австралійців отримали можливість вперше з початку пандемії побачитися зі своїми родичами.

Першим у Сіднеї вранці 21 лютого прибув літак австралійської авіакомпанії Qantas із Лос-Анджелеса.

Глава міністерства торгівлі, туризму та інвестицій Австралії Ден Теан висловив надію на те, що кількість туристів, що прибувають сюди, швидко зросте.

Закрити кордони для іноземців, які не мають в Австралії посвідки на проживання, влада вирішила рішення у березні 2020 року через пандемію ковіду.

За даними Торгово-промислової палати Австралії, за час дії жорстких обмежень на поїздки кожен місяць коштував бізнесу приблизно 3,6 мільярда австралійських доларів (2,6 мільярда американських доларів).

Раніше «ФАКТИ» писали — В'єтнам незабаром відкриє кордони для туристів: хто з українців має шанс потрапити до країни.

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