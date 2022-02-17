28.16 / 28.45 31.91 / 32.34
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В'єтнам незабаром відкриє кордони для вакцинованих туристів: як можна буде в'їхати до країни

18:27 17 лютого 2022
Відпочинок у Начангу

Міністерство туризму В'єтнаму оголосило про намір країни повністю відкрити свої кордони для іноземних туристів — орієнтовно з 31 березня, а з 15 березня в країну зможуть в'їжджати лише вакциновані іноземні гості.

Дата була погоджена на засіданні уряду 15 лютого, повідомляє The Independent.

Крім сертифікату про вакцинацію, всі іноземні відвідувачі віком від 2 років і старші повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до поїздки, а після прибуття до В'єтнаму — додатково здати експрес-тест на антиген. Діти віком до 2 років від обов'язкового тестування звільняються.

Також В'єтнам має намір вимагати наявність туристичної страховки з покриттям не менше ніж 10 000 доларів США, що включає витрати на лікування коронавірусного захворювання.

Наразі Пхеньян погодився тимчасово визнати паспорти вакцинації від COVID-19 із 72 країн, включаючи Велику Британію.

У листопаді туристам з пакетними турами дозволили потрапити на острів Фукуок, а також у Дананг, Хойан, Нячанг та інші регіони країни.

Нагадаємо, з 7 лютого умови в'їзду в країну іноземних туристів лібералізували в Ізраїлі — країні, яка першою розпочала масову кампанію вакцинації населення проти коронавірусу і однією з перших закрила кордони з появою штаму «Омікрон». У країні припинили діяти «зелені паспорти» для відвідування готелів, ресторанів, спортзалів та кінотеатрів, а в'їжджати до Ізраїлю тепер зможуть навіть нещеплені туристи.

Фото zametki-turista.com/

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

запіканка

Людмила Борщ рекомендувала страву, якою можна порадувати сім'ю на сніданок, обід чи вечерю без зайвих проблем

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

гривні

Кабмін вніс зміни до умов роботи ФОПів, яким не потрібний РРО

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.