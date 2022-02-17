В'єтнам незабаром відкриє кордони для вакцинованих туристів: як можна буде в'їхати до країни

Міністерство туризму В'єтнаму оголосило про намір країни повністю відкрити свої кордони для іноземних туристів — орієнтовно з 31 березня, а з 15 березня в країну зможуть в'їжджати лише вакциновані іноземні гості.

Дата була погоджена на засіданні уряду 15 лютого, повідомляє The Independent.

Крім сертифікату про вакцинацію, всі іноземні відвідувачі віком від 2 років і старші повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до поїздки, а після прибуття до В'єтнаму — додатково здати експрес-тест на антиген. Діти віком до 2 років від обов'язкового тестування звільняються.

Також В'єтнам має намір вимагати наявність туристичної страховки з покриттям не менше ніж 10 000 доларів США, що включає витрати на лікування коронавірусного захворювання.

Наразі Пхеньян погодився тимчасово визнати паспорти вакцинації від COVID-19 із 72 країн, включаючи Велику Британію.

У листопаді туристам з пакетними турами дозволили потрапити на острів Фукуок, а також у Дананг, Хойан, Нячанг та інші регіони країни.

Нагадаємо, з 7 лютого умови в'їзду в країну іноземних туристів лібералізували в Ізраїлі — країні, яка першою розпочала масову кампанію вакцинації населення проти коронавірусу і однією з перших закрила кордони з появою штаму «Омікрон». У країні припинили діяти «зелені паспорти» для відвідування готелів, ресторанів, спортзалів та кінотеатрів, а в'їжджати до Ізраїлю тепер зможуть навіть нещеплені туристи.

Фото zametki-turista.com/

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