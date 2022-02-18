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Світ

Корабель-примара: в Атлантичному океані дрейфує покинуте палаюче судно з автомобілями Porsche

14:00 18 лютого 2022
Палаюче судно

В Атлантичному океані дрейфує палаюче судно Felicity Ace. Як повідомляє CNN, після початку пожежі весь екіпаж у складі 22 осіб покинув корабель. Їх підібрали моряки військово-морського флоту Португалії.

У вантажному відсіку судна, яке прямувало з Німеччини до США, близько чотирьох тисяч автомобілів концерну Volkswagen — у тому числі елітні Porsche, призначені для американських клієнтів.

Залишене судно продовжує горіти. Власники планують відбуксирувати його до порту. В якому стані прибудуть туди дорогі машини, поки що ніхто передбачити не може.

Раніше «ФАКТИ» писали — Біля берегів Греції спалахнув пором із 288 пасажирами (відео).

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