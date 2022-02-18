Біля берегів Греції спалахнув пором із 288 пасажирами (відео)

Біля берегів грецького острова Корфу в Іонічному морі вночі спалахнув італійський пором Euroferry Olympia. На борту судна, що прямувало з грецького міста Ігуменіца до італійського Бріндізі, перебували 237 пасажирів і 51 член екіпажу. Капітан подав сигнал лиха. До місця події прибули три кораблі берегової охорони, три буксири та інші судна.

Всіх вдалося евакуювати на рятувальних шлюпках. За деякими даними, одна людина отримала травми. Судно майже повністю згоріло.

Як повідомляє видання Daily Star, пожежа спалахнула в гаражі порома, проте що стало її причиною, поки що невідомо.

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