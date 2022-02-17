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Світ

Шторм у Німеччині: моторошний момент, коли гігантська хвиля розбиває вікна порома та заливає салон, потрапив на відео

19:26 17 лютого 2022
Хвиля

У мережі з'явилося моторошне відео, зняте на поромі під час шторму у німецькому місті Гамбург. Гігантська хвиля несподівано розбила вікна, і вода швидко затопила салон, змусивши пасажирів у паніці бігти, рятуючи свої життя.

У Німеччину прийшов шторм «Іленія» (який також називають «Дадлі»), який що спричинив хаос у північних та західних районах країни.

«Дадлі» також спричинив руйнування у Британії, якій тепер загрожує новий шторм — «Юніс». Є побоювання, що він може стати найпотужнішим за останні 32 роки. Влада звернулася до населення із проханням залишатися вдома.

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