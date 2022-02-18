У віці 101 року помер знаменитий льотчик, відомий як «Берлінський цукерковий бомбардувальник»

У віці 101 року в штаті Юта помер знаменитий американський льотчик Ґейл Гелворсен, який брав участь в операції Берлінський повітряний міст. Про це повідомляє CNN.

Гуманітарна операція «Берлінський повітряний міст» проходила з 23 червня 1948 по 12 травня 1949 у зв'язку з радянською блокадою Західного Берліна. Ідея керівництва СРСР полягала в тому, щоб змусити голодувати людей, що живуть у Західному Берліні, що зрештою витіснить сили союзників із міста, а берлінців змусить скоритися окупаційній радянській владі. Але замість відступу США та союзники вирішили скидати населенню запаси продовольства з повітря.

Гелворсен скидав солодощі німецьким дітям, які чекали біля краю льотного поля, зав'язуючи цукерки у носові хустки, з яких робив мініпарашути. Діти з нетерпінням чекали на появу Ґейла. Літаки сідали в аеропорту Темпельхоф кожні 90 секунд, і діти не могли дізнатися, де літак Гелворсена. Тому він домовився з ними, що, заходячи на посадку, похитуватиме крилами.

Потім, наслідуючи його приклад, до цього приєдналися й інші військові льотчики. Гелворсена називали «берлінським цукерковим бомбардувальником», «родзинковим бомбардувальником» та «шоколадним дядьком».

Раніше «ФАКТИ» писали — Помер індійський композитор Баппі Лахірі — автор музики до фільму «Танцюрист диско».

429

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter