У віці 69 років у лікарні міста Мумбаї помер знаменитий індійський композитор та співак Баппі Лахірі. Він був відомий як автор музики до таких популярних фільмів, як «Танцюрист диско», «Танцюй, танцюй», «Віра», «Кохання, кохання, кохання».

Його запальна музика свого часу змусила індійців буквально закохатися в диско, і вся країна танцювала під його мелодії. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив свої співчуття рідним покійного.

Як повідомляє Бі-бі-сі, у квітні минулого року Лахірі перехворів на ковід. У січні цього року композитора було доставлено до клініки з інфекцією легень. 15 лютого його виписали, але незабаром стан його здоров'я різко погіршився, і його знову госпіталізували. Врятувати життя пацієнта лікарям не вдалося.

Раніше «ФАКТИ» писали — Помер режисер Айван Райтман — творець фільмів «Мисливці за привидами» та «Джуніор».

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