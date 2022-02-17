28.14 / 28.42 31.89 / 32.32
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Німеччині ураган паралізував рух поїздів

15:01 17 лютого 2022
Наслідки урагану

У Німеччині ураган «Іленія», який пронісся над північними та західними регіонами країни в ніч проти 17 лютого, викликав порушення роботи залізничного транспорту. У Нижній Саксонії, Бремені, Гамбурзі, Шлезвіг-Гольштейні, Мекленбурзі — Передній Померанії, Берліні та Бранденбурзі було припинено рух поїздів далекого прямування.

Потужні пориви вітру валили дерева, зривали дорожні знаки. Швидкість вітру подекуди сягала 152−159 кілометрів на годину.

Як повідомляє DW, у зв'язку з негодою закрито багато шкіл. Авіакомпанія Lufthansa скасувала близько 20 рейсів. У низці міст спостерігаються повені. Вода в річці Ельба піднялася на 1,5−2 метри вище за норму.

Влада закликала населення не залишати свої будинки без необхідності.

Ураганні вітри промчали також територією Данії та Польщі. У Кракові вітер повалив піднімальний кран на будівельному майданчику, внаслідок чого чотири особи отримали травми.

Потужні шторми метеорологи найближчим часом очікують також у Франції та Великій Британії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Через повені та зсуви в Бразилії загинули понад 100 людей (відео).

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес: «Після трьох розлучень та кількох невдалих романів я все ще вірю в долю»

запіканка

Людмила Борщ рекомендувала страву, якою можна порадувати сім'ю на сніданок, обід чи вечерю без зайвих проблем

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.