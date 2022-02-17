У Німеччині ураган паралізував рух поїздів

У Німеччині ураган «Іленія», який пронісся над північними та західними регіонами країни в ніч проти 17 лютого, викликав порушення роботи залізничного транспорту. У Нижній Саксонії, Бремені, Гамбурзі, Шлезвіг-Гольштейні, Мекленбурзі — Передній Померанії, Берліні та Бранденбурзі було припинено рух поїздів далекого прямування.

Потужні пориви вітру валили дерева, зривали дорожні знаки. Швидкість вітру подекуди сягала 152−159 кілометрів на годину.

Як повідомляє DW, у зв'язку з негодою закрито багато шкіл. Авіакомпанія Lufthansa скасувала близько 20 рейсів. У низці міст спостерігаються повені. Вода в річці Ельба піднялася на 1,5−2 метри вище за норму.

Влада закликала населення не залишати свої будинки без необхідності.

Ураганні вітри промчали також територією Данії та Польщі. У Кракові вітер повалив піднімальний кран на будівельному майданчику, внаслідок чого чотири особи отримали травми.

Потужні шторми метеорологи найближчим часом очікують також у Франції та Великій Британії.

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