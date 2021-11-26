«Ефект бомби, що розірвалася»: у ВООЗ б'ють на сполох через новий небезпечний штам коронавірусу

У п'ятницю, 26 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на екстреному засіданні розглянула ситуацію з новим штамом коронавірусу, який був вперше виявлений у Ботсвані. Варіант отримав тимчасову назву B.1.1.529. Заразився ним громадянин ПАР. Цей штам, як кажуть вчені, відрізняється 50 мутаціями, що відрізняє його від попередніх варіантів.

У ВООЗ дійшли висновку, що штам «викликає занепокоєння». Це означає, що він дуже небезпечний. ВООЗ дала йому нову назву — омікрон.

«Цей варіант коронавірусу нас дуже здивував. Йдеться фактично про еволюційний стрибок коронавірусу. Він має цілий набір мутацій, яких ми не очікували», — заявив вірусолог Туліо де Олівейра.

Поки що найбільше людей, інфікованих омікроном, виявлено у ПАР — 77 людина. Ще чотири випадки захворювання підтверджено у Ботсвані та по одному у Гонконгу та Бельгії.

Бельгія стала першою країною в Європі, де виявлено цей південноафриканський штам. Інформацію офіційно підтвердив 26 листопада відомий вірусолог Марк ван Ранст, який очолює програму національної системи охорони здоров'я Бельгії у боротьбі з ковідом.

За його словами, позитивний тест виявився у мандрівника, який повернувся до Бельгії з Єгипту 11 листопада. Перші симптоми коронавірусу у нього з'явилися 22 листопада.

Новина викликала ефект бомби, що розірвалася. Євросоюз екстрено розглядає рішення про тимчасове припинення авіаційного сполучення з країнами Південної Африки. Не чекаючи Брюсселя, таку заборону вже запровадили Німеччина, Нідерланди, Австрія, Італія та Чехія. Їхній приклад наслідували Великобританія, Сінгапур та Ізраїль.

США також мають намір діяти жорстко — вісім африканських країн потрапили до попереднього списку тих, з якими Вашингтон припиняє авіасполучення.

За словами Туліо де Олівейри, на сьогодні близько 90% нових випадків зараження у південноафриканській провінції Гаутенг викликані саме омікроном. Цей штам здатний заражати, як побоюються фахівці, навіть повністю вакцинованих людей.

Нагадаємо, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця професорка Ольга Голубовська порівнює поширення Дельта-варіанту коронавірусу в Україні з пожежею.

Повний текст інтерв'ю Ольги Голубовської «Реанімації та стаціонари зараз заповнені невакцинованими пацієнтами з груп ризику» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

239

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter