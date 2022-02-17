Акула на очах у пляжників на смерть роздерла чоловіка, який готувався до благодійного запливу

У Сіднеї вперше за останні 59 років акула вбила людину. Велика біла акула завдовжки близько чотирьох метрів атакувала чоловіка на одному із пляжів південно-східного узбережжя. На пляжі були люди, які стали свідками події, але не мали можливості прийти на допомогу, чуючи крики, що долинали з води. Все сталося швидко і досить далеко від берега.

Як пише видання The Sun, з'ясувалося, що загиблий був 35-річним британцем Саймоном Неллістом. Він готувався до благодійного запливу, який мав відбутися найближчої неділі, але тепер скасований на знак жалоби.

На чоловіку був темний гідрокостюм. Можливо, через це акула прийняла його за морського котика та напала.

Саймон був досвідченим плавцем та дайвером. У Сіднеї мешкала його дівчина.

Через можливу загрозу для відпочивльників місцева влада закрила кілька пляжів на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» писали — На підлітка-серфінгіста напала акула — моторошне відео.

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