На пляжі в американському штаті Флорида сталася надзвичайна подія. На 16-річного підлітка Дойла Нільсена, який плавав на дошці для серфінгу недалеко від берега, напала акула. Хижачок поблизу виявилося двоє. Одна з них з розмаху врізалася в дошку Дойла і вчепилася зубами в його праву руку. На щастя, школяреві вдалося швидко дістатися суші. Момент нападу потрапила на відео — його зняв фотограф Сем Скрібнер і виклав у соцмережах.

«Спочатку я подумав, що якийсь серфінгіст на своїй дошці налетів прямо на мене на повній швидкості й дуже сильно вдарив. А потім, коли хтось крикнув: „Акула, тікай звідти!“, я зрозумів, це було», — розповів хлопець, який був госпіталізований, в ефірі телепрограми Good Morning America.

Попри поранення, Нільсен каже, що страшна подія не змусить його відмовитися від купань в океані та серфінгу. Він лише збирається стати обережнішим.

Раніше «ФАКТИ» писали — Мати зняла на відео акулу, яка впритул наблизилася до її шестирічній доньці, яка гралася у воді.

Фото Good Morning America

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