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Світ

13 жінок і дівчаток загинули на весіллі, провалившись у колодязь 15 метрів завглибшки

10:19 17 лютого 2022
Колодязь

У селі на півночі Індії сталася трагедія. Місцеві жінки та діти зібралися для проведення весільного ритуалу. Багато хто з них сів на залізну плиту, що закривала вхід у колодязь. Проте, як повідомляє видання The Guardian, плита не витримала і тріснула. Люди разом із її уламками впали в колодязь завглибшки 15 метрів. 13 жінок та дітей (серед яких була однорічна дівчинка) загинули. Ще двоє вижили, отримавши серйозні травми.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав подію «тою, що крає серце».

Раніше «ФАКТИ» писали — Щодо смерті хлопчика з Марокко, який провалився в колодязь і провів там п'ять днів, надходять співчуття з усіх куточків світу.

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