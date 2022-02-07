Щодо смерті хлопчика з Марокко, який провалився в колодязь і провів там п'ять днів, надходять співчуття з усіх куточків світу

З усіх кінців світу продовжують надходити співчуття щодо смерті п'ятирічного марокканського хлопчика Райана Аврама, який під час гри в селі Ігран провалився у вузьку криницю глибиною 32 метри та просидів там майже п'ять днів. Було організовано масштабну рятувальну операцію. Щоб дістатися хлопчика, було вирішено прокопати шурф поруч із колодязем, дійти рівня, де перебуває дитина, і потім пробити стіну. За операцією стежили по всьому світу. Хештег #SaveRayan один із найпопулярніших у Twitter.

Нарешті дитину вдалося витягнути, але на той час він був уже мертвий.

Як повідомляє видання The Guadrian, король Марокко особисто поговорив з батьками Райана і подякував рятувальникам, які брали участь в операції. Свої співчуття висловив Папа Римський Франциск. Його захопило єднання народу Марокко. «Люди об'єдналися, щоб урятувати Райана, вони працювали разом, щоб урятувати дитину. Рятувальники намагалися щосили, але, на жаль, їм це не вдалося», — сказав понтифік під час свого щотижневого благословення на площі Святого Петра у Ватикані.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французи «поділяють біль» рідних Райана та всіх марокканців.

Футбольні клуби Європи «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Барселона», «Севілья» опублікували пости зі співчуттями у Twitter арабською мовою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Рятувальна операція у Карпатах: у ДСНС розповіли про стан постраждалих.

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