28.00 / 28.27 31.80 / 32.21
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Через повені та зсуви в Бразилії загинули понад 100 людей (відео)

8:15 17 лютого 2022
Зсувів

Внаслідок сильних дощів, які спричинили повені та зсуви ґрунту, у Бразилії загинули вже щонайменше 104 особи — у тому числі вісім дітей. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти. Зруйновано щонайменше 54 будинки.

Як повідомляє видання The Guardian, найбільше постраждало місто Петрополіс та його околиці в штаті Ріо-де-Жанейро. За словами губернатора штату Клаудіу Кастру, таких дощів там не було з 1932 року. Упродовж трьох годин тут випала місячна норма опадів. Картина нагадує зону бойових дій.

Раніше «ФАКТИ» писали — Цунамі, викликане виверженням підводного вулкана, вдарило по Японії та державі Тонга (відео).

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Водій

Гроші водієві не повертатимуть: в Україні мають намір ввести придорожні перевірки автівок

Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.