Через повені та зсуви в Бразилії загинули понад 100 людей (відео)
Внаслідок сильних дощів, які спричинили повені та зсуви ґрунту, у Бразилії загинули вже щонайменше 104 особи — у тому числі вісім дітей. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти. Зруйновано щонайменше 54 будинки.
Як повідомляє видання The Guardian, найбільше постраждало місто Петрополіс та його околиці в штаті Ріо-де-Жанейро. За словами губернатора штату Клаудіу Кастру, таких дощів там не було з 1932 року. Упродовж трьох годин тут випала місячна норма опадів. Картина нагадує зону бойових дій.
Alto da Serra, casas vieram abaixo! Orem por #Petropolis pic.twitter.com/alJjv1uwkl— Katia (@aleixovaz) February 15, 2022
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