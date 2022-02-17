Через повені та зсуви в Бразилії загинули понад 100 людей (відео)

Внаслідок сильних дощів, які спричинили повені та зсуви ґрунту, у Бразилії загинули вже щонайменше 104 особи — у тому числі вісім дітей. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти. Зруйновано щонайменше 54 будинки.

Як повідомляє видання The Guardian, найбільше постраждало місто Петрополіс та його околиці в штаті Ріо-де-Жанейро. За словами губернатора штату Клаудіу Кастру, таких дощів там не було з 1932 року. Упродовж трьох годин тут випала місячна норма опадів. Картина нагадує зону бойових дій.

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