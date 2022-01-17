Цунамі, викликане виверженням підводного вулкана, вдарило по Японії та державі Тонга (відео)

Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай викликало цунамі, що вдарило по острівній державі Тонга, по території Японії та інших регіонів світу. Висота хвилі місцями сягала 2,5 метра. Струс земної кори відчувалися за тисячі кілометрів від вулкана. А гуркіт виверження було чутно навіть на Алясці.

Huge volcanic eruption поблизу Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc — Rick Threlfall (@RickThrelfall) January 15, 2022

У столиці Тонга Нукуалофа, за 65 кілометрів від вулкана, випав «дощ» із попелу. Хвиля залила набережну і вулиці, що примикають до неї, зруйнувала будинки на узбережжі. Як повідомляє CNN, королю країни Ахо-Еіту Тупоу IV довелося евакуюватися з палацу до заміської вілли. Держава запросила міжнародну допомогу, щоб забезпечити населення їжею та водою. Оцінити завдані стихією збитки повною мірою поки що неможливо, оскільки на островах досі перебої зі зв'язком та електрикою.

Tsunami відео з Tonga це після того, як випливає Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe - Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Stay safe everyone pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Біля узбережжя японського острова Сікоку цунамі заввишки близько 1,2 метра перевернуло близько десяти суден. Хвилі винесли на мілину судно біля узбережжя американського штату Каліфорнія. Від великих хвиль постраждали прибережні райони на Фіджі та Вануату.

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