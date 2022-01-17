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Цунамі, викликане виверженням підводного вулкана, вдарило по Японії та державі Тонга (відео)

7:40 17 січня 2022
Цунамі

Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай викликало цунамі, що вдарило по острівній державі Тонга, по території Японії та інших регіонів світу. Висота хвилі місцями сягала 2,5 метра. Струс земної кори відчувалися за тисячі кілометрів від вулкана. А гуркіт виверження було чутно навіть на Алясці.

У столиці Тонга Нукуалофа, за 65 кілометрів від вулкана, випав «дощ» із попелу. Хвиля залила набережну і вулиці, що примикають до неї, зруйнувала будинки на узбережжі. Як повідомляє CNN, королю країни Ахо-Еіту Тупоу IV довелося евакуюватися з палацу до заміської вілли. Держава запросила міжнародну допомогу, щоб забезпечити населення їжею та водою. Оцінити завдані стихією збитки повною мірою поки що неможливо, оскільки на островах досі перебої зі зв'язком та електрикою.

Біля узбережжя японського острова Сікоку цунамі заввишки близько 1,2 метра перевернуло близько десяти суден. Хвилі винесли на мілину судно біля узбережжя американського штату Каліфорнія. Від великих хвиль постраждали прибережні райони на Фіджі та Вануату.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Найгірше лихо в історії»: повінь у Бразилії забрала життя 20 людей.

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