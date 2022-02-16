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Захопивши Україну, Путін може «у гітлерівському стилі» напасти на крахни Балтії, — британські ЗМІ

10:53 16 лютого 2022
Путін

Якщо колективний Захід дозволить Росії напасти на Україн, то наступною «стравою на її столі» можуть стати країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія.

Про це пише британський таблоїд The Sun і додає, що РФ уже використала «стиль Гітлера», захоплюючи чужі території — так у 2008 році було в Грузії, а у 2014 році — в Україні.

Видання порівнює дії президента РФ Володимира Путіна з тими, які використовували нацисти, зокрема, при анексії Чехословаччини.

Посилаючись на слова очільника естонської зовнішньої розвідувальної служби Мікка Маррана, таблоїд пише, що він попереджав про потенційне воєнне зіткнення, стверджуючи, що «різні типи гібридних криз є ймовірними». Він також зазначив, що масштабний наступ у короткостроковій перспективі є малоймовірним, але напад на Україну може призвести до військового тиску на країни Балтії: «Навіть якщо російське керівництво переконають утримуватися від військової агресії, Естонії та іншим західним країнам потрібно бути готовими до все більш стійкого військового тиску з боку Росії. Прямі загрози війни стали невід'ємною частиною зовнішньої політики РФ минулого року».

Нагадаємо, що у РФ заявили про повернення підрозділів Західного та Південного округів до місць дислокації після навчань. Проте головнокомандувач Збройних Сил України (у 2014—2019 роках) генерал Віктор Муженко вважає, що про деескалацію ситуації можна буде говорити, коли розпочнеться відведення частин Східного та Центрального округів Російської Федерації. Адже військові частини Західного та Південного округів, які почали відводити, перебувають не так далеко від кордону з Україною.

Ексклюзивне інтерв'ю експерта з питань оборони, військової стратегії, ядерного озброєння та національної безпеки, президента аналітичного центру Potomac Foundation Філіпа Карбера «Путін розробив свій план більше року тому, в ньому продумано кожен момент і кожен крок» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Кремля

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