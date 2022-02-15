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У Росії заявили про відведення підрозділів Південного та Західного військових округів: що відомо (відео)

11:15 15 лютого 2022
Російський танк

У російському Міноборони заявили, що підрозділи Південного та Західного військових округів, які брали участь у навчаннях, у вівторок, 15 лютого, «почнуть рух у свої військові гарнізони».

Офіційний представник Міноборони РФ генерал-майора Ігор Конашенков також заявив про «комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил», в яких беруть участь практично всі військові округи, флоти і ВДВ.

Навчання йдуть, зокрема, й на території Білорусі — «Союзна рішучість-2022». У них задіяні війська Східного військового округу та ВДВ.

«РИА Новости» показує процес виведення танків із навчань.

Нагадаємо, що Росія, яка оголосила навчання біля берега окупованого Криму, фактично блокувала українські порти в Чорному та Азовському морях. Пізніше в РФ скасували блокування акваторії в районі Керченської протоки.

Фото із сайту Міноборони РФ

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