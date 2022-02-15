У Росії заявили про відведення підрозділів Південного та Західного військових округів: що відомо (відео)
У російському Міноборони заявили, що підрозділи Південного та Західного військових округів, які брали участь у навчаннях, у вівторок, 15 лютого, «почнуть рух у свої військові гарнізони».
Офіційний представник Міноборони РФ генерал-майора Ігор Конашенков також заявив про «комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил», в яких беруть участь практично всі військові округи, флоти і ВДВ.
Навчання йдуть, зокрема, й на території Білорусі — «Союзна рішучість-2022». У них задіяні війська Східного військового округу та ВДВ.
«РИА Новости» показує процес виведення танків із навчань.
Нагадаємо, що Росія, яка оголосила навчання біля берега окупованого Криму, фактично блокувала українські порти в Чорному та Азовському морях. Пізніше в РФ скасували блокування акваторії в районі Керченської протоки.
Фото із сайту Міноборони РФ154
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter