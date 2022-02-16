Тисячі католиків дізналися, що їхнє хрещення недійсне — священник протягом 26 років помилявся під час обряду в одному слові

Тисячі католиків у США раптово з'ясували, що не можуть вважатися хрещеними. Як виявилося, священник Андрес Аранго з міста Фінікс (штат Аризона) протягом 26 років під час обряду хрещення, робив невелику, але вкрай серйозну помилку. Він неправильно вимовляв одне лише слово. У санкціонованій Ватиканом фразі «Я хрещу тебе в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа» він замість «я» говорив «ми».

Єпископ Фінікса Томас Олмстед підтвердив, що хрещення були недійсними після «докладного вивчення» та консультації з Ватиканом. Людину хрестить не громада, а Ісус Христос через священника. Тому займенник «ми» є неприпустимим. Тепер усім, кого хрестили неправильно, доведеться пройти ритуал наново.

Як повідомляє New York Daily News, помилку отця Аранго було помічено лише влітку минулого року. Засмучений священник вибачився і подав у відставку, щоб «присвятити весь свій час допомозі та зціленню людей, які постраждали від цієї помилки».

Подібні порушення у хрещенні призводять до того, що деякі інші дії, пов'язані з церквою (наприклад, вінчання) також стають недійсними.

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