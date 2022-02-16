28.00 / 28.29 31.79 / 32.23
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Тисячі католиків дізналися, що їхнє хрещення недійсне — священник протягом 26 років помилявся під час обряду в одному слові

13:03 16 лютого 2022
Хрещення

Тисячі католиків у США раптово з'ясували, що не можуть вважатися хрещеними. Як виявилося, священник Андрес Аранго з міста Фінікс (штат Аризона) протягом 26 років під час обряду хрещення, робив невелику, але вкрай серйозну помилку. Він неправильно вимовляв одне лише слово. У санкціонованій Ватиканом фразі «Я хрещу тебе в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа» він замість «я» говорив «ми».

Єпископ Фінікса Томас Олмстед підтвердив, що хрещення були недійсними після «докладного вивчення» та консультації з Ватиканом. Людину хрестить не громада, а Ісус Христос через священника. Тому займенник «ми» є неприпустимим. Тепер усім, кого хрестили неправильно, доведеться пройти ритуал наново.

Як повідомляє New York Daily News, помилку отця Аранго було помічено лише влітку минулого року. Засмучений священник вибачився і подав у відставку, щоб «присвятити весь свій час допомозі та зціленню людей, які постраждали від цієї помилки».

Подібні порушення у хрещенні призводять до того, що деякі інші дії, пов'язані з церквою (наприклад, вінчання) також стають недійсними.

Раніше «ФАКТИ» писали — Іспанський єпископ зрікся сану, закохавшись у письменницю еротичних романів.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Чайний пиріг

Найніжніший чайний пиріг від Людмили Борщ: готується без міксера, яєць та молока

Шайло

Майбутня зірка: у мережі з'явилося нове відео танців 15-річної Шайло — доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.