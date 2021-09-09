Іспанський єпископ зрікся сану, закохавшись у письменницю еротичних романів

52-річний іспанський єпископ Хав'єр Новель зрікся сану та відмовився від своєї посади у каталонській єпархії Сольсона, закохавшись у психолога та письменницю еротичних романів. 38-річна розлучена Сільвія Кабальоль відома своєю трилогією «Амнезія» та книгою «Пекло похоті Гавриїла». У своїх романах Сільвія використовує сатанинську тематику.

Як повідомляє Бі-бі-сі, Новель у віці 41 року став наймолодшим єпископом в Іспанії. Він підтримував незалежність Каталонії та відрізнявся ультраконсервативними поглядами. Єпископ виступав проти абортів, одностатевих шлюбів, евтаназії.

Хав'єр познайомився з письменницею, яка вважається експертом по сатанізму, після того, як почав вивчати демонологію.

Про зречення сану з особистих причин Новель повідомив Папу Римського Франциска, і той схвалив його рішення. При цьому багато хто з переляканих колег Хав'єра вирішив, що він, роками практикувавши екзорцизм, сам став одержимий демонами.

Хав'єр поїхав жити з Сільвією у передмістя Барсолони й хоче влаштуватися працювати агрономом. Очікують, що він попросить понтифіка звільнити його від обітниці безшлюбності.

При цьому Новель залишається почесним єпископом Сольсона.

«Я закохався і хочу все робити правильно. Це прекрасне покликання, але я бачу, що Господь хотів, щоб я відмовився від цього і завів велику родину», — пояснив своє рішення священник.

Сільвія

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