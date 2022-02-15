У Bellingcat засумнівалися у відведенні російських військ від кордону з Україною

У вівторок, 15 лютого, в російському Міноборони заявили про повернення підрозділів Західного та Південного округів до місць дислокації після навчань, проте розслідувачі з Bellingcat поки що не бачать цьому підтвердження.

Про це, зокрема, у соціальних мережах пише Христо Грозєв, який зазначає, що розслідувачі «поки не бачать доказів відведення військ РФ від кордону з Україною».

Як частина з joint monitoring #osint task-force російських силових рухів разом з @CITeam_en and @the_ins_ru, без будь-яких думок про зіткнення з RU трупи з Ukraine border. - Christo Grozev (@christogrozev) February 15, 2022

«Це цілком може змінитися найближчими годинами або днями, але поки що зведені дані наших колег із CITeam показують, що різні колони, які рухалися до кордону з Україною, продовжують рухатися у тому ж напрямку», — зазначає Грозєв і додає: «Як відзначають наші колеги, в офіційній заяві МО РФ йшлося про повернення військ з білоруських навчань. У заяві не йдеться про війська, що знаходяться нині в Курській, Білгородській та Брянській областях».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ тоді повірить заявам російського МО, коли побачить реальне відведення військ від українських кордонів: «З РФ постійно звучать різні заяви, тому ми вже маємо правило: не «чуємо, тоді повіримо», а «побачимо і тоді повіримо».

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