28.08 / 28.46 31.83 / 32.38
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Bellingcat засумнівалися у відведенні російських військ від кордону з Україною

14:32 15 лютого 2022
Російський танк

У вівторок, 15 лютого, в російському Міноборони заявили про повернення підрозділів Західного та Південного округів до місць дислокації після навчань, проте розслідувачі з Bellingcat поки що не бачать цьому підтвердження.

Про це, зокрема, у соціальних мережах пише Христо Грозєв, який зазначає, що розслідувачі «поки не бачать доказів відведення військ РФ від кордону з Україною».

«Це цілком може змінитися найближчими годинами або днями, але поки що зведені дані наших колег із CITeam показують, що різні колони, які рухалися до кордону з Україною, продовжують рухатися у тому ж напрямку», — зазначає Грозєв і додає: «Як відзначають наші колеги, в офіційній заяві МО РФ йшлося про повернення військ з білоруських навчань. У заяві не йдеться про війська, що знаходяться нині в Курській, Білгородській та Брянській областях».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ тоді повірить заявам російського МО, коли побачить реальне відведення військ від українських кордонів: «З РФ постійно звучать різні заяви, тому ми вже маємо правило: не «чуємо, тоді повіримо», а «побачимо і тоді повіримо».

Фото — скріншот

467

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Володимир Ленін

У кішці з Британії побачили схожість із «вождем світового пролетаріату» Володимиром Леніним (фото)

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Камілла та Меган Маркл

«Невдячне зухвале дівчисько»: стало відомо, що дружина Чарльза Камілла по-справжньому думає про Меган Маркл

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.